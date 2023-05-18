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Генеральный прокурор Пунтленда выдал ордер на арест четырех сомалийских политиков

Весь мир
Генеральный прокурор Пунтленда выдал ордер на арест четырех сомалийских политиков

Могадишо, 18 мая. Генеральный прокурор северо-восточного полуавтономного региона Пунтленд Ахмед Мохамед Юсуф выдал ордер на арест четырех оппозиционных политиков, сообщают местные СМИ.

Чиновник приказал задержать Хадара Абдирахмана Мохаммеда, Хассана Шайра Абди, Мохамуда Варсаме Фараха и Мохамеда Джама Фараха, обвиняемых в причастности к нападению в городе Гароу. В ходе атаки на колонну с урнами для голосования погибло около четырех солдат.

«Политики решительно выступили против избирательного процесса в местные органы власти. Это происходит на фоне растущих обвинений в том, что выборы направлены на продление срока полномочий президента Саида Абдуллахи Дани», — сказал он.

Ранее военные Сомали ликвидировали более 40 членов террористической группировки «Аш-Шабаб»✱ (запрещена в РФ).

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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