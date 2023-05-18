Генеральный прокурор Пунтленда выдал ордер на арест четырех сомалийских политиков

Могадишо, 18 мая. Генеральный прокурор северо-восточного полуавтономного региона Пунтленд Ахмед Мохамед Юсуф выдал ордер на арест четырех оппозиционных политиков, сообщают местные СМИ.
Чиновник приказал задержать Хадара Абдирахмана Мохаммеда, Хассана Шайра Абди, Мохамуда Варсаме Фараха и Мохамеда Джама Фараха, обвиняемых в причастности к нападению в городе Гароу. В ходе атаки на колонну с урнами для голосования погибло около четырех солдат.
«Политики решительно выступили против избирательного процесса в местные органы власти. Это происходит на фоне растущих обвинений в том, что выборы направлены на продление срока полномочий президента Саида Абдуллахи Дани», — сказал он.
Ранее военные Сомали ликвидировали более 40 членов террористической группировки «Аш-Шабаб»✱ (запрещена в РФ).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация