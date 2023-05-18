Генеральный прокурор Пунтленда выдал ордер на арест четырех сомалийских политиков

Чиновник приказал задержать Хадара Абдирахмана Мохаммеда, Хассана Шайра Абди, Мохамуда Варсаме Фараха и Мохамеда Джама Фараха, обвиняемых в причастности к нападению в городе Гароу. В ходе атаки на колонну с урнами для голосования погибло около четырех солдат.