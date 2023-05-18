Сенатор Ковитиди рассказала, какая связь между диверсией в Крыму и уничтожением ЗРК Patriot в Киеве

В четверг, 18 мая, на железной дороге в Крыму произошел подрыв, в результате которого с рельсов сошли вагоны с зерном. По словам сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, эта диверсия в очередной раз подтверждает, что Запад воюет против РФ руками государства-террориста Украины.
И подрыв на железной дороге — это отместка Москве за уничтоженные российскими военными комплексы ПВО Patriot.
В авторской колонке для ФАН она также указала на то, что Россия обязана давать жесткий отпор на каждое посягательство на объекты гражданской инфраструктуры и тем более на удары по гражданскому населению.
Противник просто не смог смириться с уничтожением ЗРК Patriot в Киеве. Колонка Ольги Ковитиди
Подрыв железнодорожного полотна в Крыму, в результате которого восемь вагонов сошли с рельсов, в очередной раз подтверждает, что Украина является террористическим государством.
Террор, который сегодня развернут противниками России и совершается руками Украины, необходимо пресекать на корню. При этом мы должны учитывать, что информационная война является важнейшей составляющей в борьбе англо-американцев против России. Теперь понятно, что противник просто не смог смириться с уничтожением российскими военными американских комплексов ПВО Patriot. А также с тем, что наша страна сбила сразу несколько западных современных ракет, которые предназначались для ударов по территории РФ. Именно этими фактами обусловлена подобного рода террористическая реакция на успехи российских военных.
Мы должны понимать, что противники России очень активно пытаются навязывать нам свою медиа повестку для того, чтобы манипулировать сознанием людей не только на Украине, но и на Западе. Именно поэтому сегодня необходимо очень внимательно относиться к такому фактору, как информационная составляющая в части совершаемых в нашей стране террористических актов и диверсий. Чуть позднее мы услышим оценку и квалификацию состава преступления, данную правоохранительными органами. Но, я уверена, что мы обязаны давать жесткий отпор на каждое посягательство на объекты гражданской инфраструктуры и тем более на удары по гражданскому населению.