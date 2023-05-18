Сенатор Ковитиди рассказала, какая связь между диверсией в Крыму и уничтожением ЗРК Patriot в Киеве

Мы должны понимать, что противники России очень активно пытаются навязывать нам свою медиа повестку для того, чтобы манипулировать сознанием людей не только на Украине, но и на Западе. Именно поэтому сегодня необходимо очень внимательно относиться к такому фактору, как информационная составляющая в части совершаемых в нашей стране террористических актов и диверсий. Чуть позднее мы услышим оценку и квалификацию состава преступления, данную правоохранительными органами. Но, я уверена, что мы обязаны давать жесткий отпор на каждое посягательство на объекты гражданской инфраструктуры и тем более на удары по гражданскому населению.