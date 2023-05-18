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Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Весь мир
Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Турцию ждет второй тур президентских выборов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник Кемаль Кылычдароглу в очередной раз столкнутся друг с другом 28 мая. На этот раз — без посредников.

Что известно о победивших и проигравших, как страна будет жить две недели до нового этапа плебисцита, изменится ли риторика политиков и за кого проголосуют избиратели Синана Огана, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».

Почему турецкий избиратель голосует за Эрдогана?

Формально в первом туре действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал больше всего голосов — 49,5%. Однако он не получил абсолютного большинства, чтобы занять пост президента — 50% и еще один голос.

Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Однако такие условия были лишь на первом этапе голосования, где было больше претендентов на высокий пост. Но втором туре Эрдоган сойдется только с одним соперником — председателем «Республиканской народной партии» (РНП) Кемалем Кылычдароглу.

Преимуществом действующего лидера является то, что его «Народный альянс» набрал 49,5% поддержки населения. Больше половины кресел в парламенте Турции будут принадлежать правящей коалиции и даст Эрдогану возможность сформировать правительство. В этом смысле его можно считать победителем парламентских выборов.

Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Турецкий избиратель выбрал Эрдогана, поскольку доверяет его лидерству и опыту, за то, что он отстаивает религиозные ценности и интересы страны во внешней политике, а также ведет непримиримую борьбу с терроризмом.

Почему кандидат от оппозиции не победил?

Кылычдароглу удалось сформировать широкий альянс оппозиционных партий, но данный союз не смог преодолеть раскол в турецком электорате. Это стало одной из причин, из-за которой глава РНП не смог одержать победу на выборах.

Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Турецкое политическое поле состоит из ряда партий, которые представляют различные группы избирателей. Последние выборы показали, что общество в большей степени тяготеет к правым и консервативным взглядам. Их доля в новом парламенте достигла 60%.

Еще одна причина, по которой Кылычдароглу не смог одержать победу, заключается в том, что, несмотря на все свои обещания, не сумел вызывать доверия у избирателей.

Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Эрдоган находится у власти уже 20 лет, и в последние годы его популярность снизилась. Однако оппозиционный политик не смог воспользоваться данной ситуацией. Действующий президент остается популярной фигурой среди своих основных сторонников, и ему удалось мобилизовать их в первом туре выборов.

Следующие 10 дней Кылычдароглу попытается исправить ситуацию, сделав упор на экономических проблемах и беженцах. Лидер оппозиции уже пообещал бороться с мигрантами и выгнать их из страны за короткое время.

Кто такой Синан Оган и кто за него голосовал?

Третий кандидат в президенты Синан Оган был выдвинут на пост главы государства альянсом «АТА». В этот политический союз входят ультраправые фракции: «Партия победы», «Партия справедливости», «Партия Родины» и «Партия альянсов Турции».

Политик имеет азербайджанские корни, был депутатом от «Партии националистического движения» (ПНД) и ранее занимал должность председателя Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в Баку.

Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Избиратели Огана в основном состоят из националистов, кемалистов и консервативных граждан, выступающих против наплыва беженцев в Турцию. Кроме того, за него голосуют и избиратели, симпатизирующие тюркскому миру.

Синан Оган в своей предвыборной кампании обещал поднять минимальную зарплату до 30 тысяч лир (примерно 1500 долларов США). Это выше нынешней почти в четыре раза.

Также политик заявлял, что намерен покончить с безработицей среди молодежи, устранить некомпетентность, разрушить навязчивый подход в университетах и сделать Турцию центром передовых технологий. Кроме этого, он подчеркивал важность придерживаться заветов основателя республики Кемаля Ататюрка.

Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Согласно условиям, которые огласил Оган, он поддержит во втором туре президентских выборов того кандидата, который даст твердые гарантии не идти на уступки курдским политикам. Это касается и Кылычдароглу, которого поддержала прокурдская «Партия демократии народов» (ПДН), и Эрдогана, который создал союз с исламистской курдской «Партией свободного дела».

Оба кандидата в президенты нуждаются в поддержке Огана во втором туре. Однако никто из них еще не ответил на призывы политика.

Что будет дальше?

Исход второго тура выборов 28 мая решит небольшое количество неопределившихся и протестных избирателей, которые не хотели отдавать свои голоса в первом туре ни за Эрдогана, ни за Кылычдароглу. Воля этих граждан будет иметь решающее значение.

Эрдогану необходимо будет убедить электорат в том, что он является лучшим кандидатом на пост главы Турции. Кылычдароглу в свою очередь должен будет убедить этих избирателей в том, что он является проводником перемен, который может предложить лучшее будущее для страны.

Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Тем временем Запад выступает против кандидатуры Эрдогана и поддерживает Кылычдароглу. Одной из главных причин неприязни к действующему президенту заключается в его хороших отношениях с Россией. Также большое значение имеет и его независимая политика по ряду вопросов, касающихся Турции, но так или иначе, задевающих интересы Запада.

Именно поэтому Кылычдароглу вновь и вновь делает заявления, в которых обвиняет РФ во вмешательстве в турецкие выборы и в контроле Москвы над Анкарой. Он обещает изменить внешнюю политику страны на все 180 градусов.

Избиратели, которые не определились в первом туре, решили подумать еще две недели, и 28 мая они сделают выбор, за какое будущее отдавать свой голос. За будущее с Кылычдароглу, который обещает перемены и западный курс, или за будущее с Эрдоганом, который говорит о важности своего пути и достойном месте Турции в мире.
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