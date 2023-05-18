Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Турцию ждет второй тур президентских выборов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник Кемаль Кылычдароглу в очередной раз столкнутся друг с другом 28 мая. На этот раз — без посредников.
Что известно о победивших и проигравших, как страна будет жить две недели до нового этапа плебисцита, изменится ли риторика политиков и за кого проголосуют избиратели Синана Огана, разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Почему турецкий избиратель голосует за Эрдогана?
Формально в первом туре действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал больше всего голосов — 49,5%. Однако он не получил абсолютного большинства, чтобы занять пост президента — 50% и еще один голос.
Однако такие условия были лишь на первом этапе голосования, где было больше претендентов на высокий пост. Но втором туре Эрдоган сойдется только с одним соперником — председателем «Республиканской народной партии» (РНП) Кемалем Кылычдароглу.
Преимуществом действующего лидера является то, что его «Народный альянс» набрал 49,5% поддержки населения. Больше половины кресел в парламенте Турции будут принадлежать правящей коалиции и даст Эрдогану возможность сформировать правительство. В этом смысле его можно считать победителем парламентских выборов.
Турецкий избиратель выбрал Эрдогана, поскольку доверяет его лидерству и опыту, за то, что он отстаивает религиозные ценности и интересы страны во внешней политике, а также ведет непримиримую борьбу с терроризмом.
Почему кандидат от оппозиции не победил?
Кылычдароглу удалось сформировать широкий альянс оппозиционных партий, но данный союз не смог преодолеть раскол в турецком электорате. Это стало одной из причин, из-за которой глава РНП не смог одержать победу на выборах.
Турецкое политическое поле состоит из ряда партий, которые представляют различные группы избирателей. Последние выборы показали, что общество в большей степени тяготеет к правым и консервативным взглядам. Их доля в новом парламенте достигла 60%.
Еще одна причина, по которой Кылычдароглу не смог одержать победу, заключается в том, что, несмотря на все свои обещания, не сумел вызывать доверия у избирателей.
Эрдоган находится у власти уже 20 лет, и в последние годы его популярность снизилась. Однако оппозиционный политик не смог воспользоваться данной ситуацией. Действующий президент остается популярной фигурой среди своих основных сторонников, и ему удалось мобилизовать их в первом туре выборов.
Следующие 10 дней Кылычдароглу попытается исправить ситуацию, сделав упор на экономических проблемах и беженцах. Лидер оппозиции уже пообещал бороться с мигрантами и выгнать их из страны за короткое время.
Кто такой Синан Оган и кто за него голосовал?
Третий кандидат в президенты Синан Оган был выдвинут на пост главы государства альянсом «АТА». В этот политический союз входят ультраправые фракции: «Партия победы», «Партия справедливости», «Партия Родины» и «Партия альянсов Турции».
Политик имеет азербайджанские корни, был депутатом от «Партии националистического движения» (ПНД) и ранее занимал должность председателя Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в Баку.
Избиратели Огана в основном состоят из националистов, кемалистов и консервативных граждан, выступающих против наплыва беженцев в Турцию. Кроме того, за него голосуют и избиратели, симпатизирующие тюркскому миру.
Синан Оган в своей предвыборной кампании обещал поднять минимальную зарплату до 30 тысяч лир (примерно 1500 долларов США). Это выше нынешней почти в четыре раза.
Также политик заявлял, что намерен покончить с безработицей среди молодежи, устранить некомпетентность, разрушить навязчивый подход в университетах и сделать Турцию центром передовых технологий. Кроме этого, он подчеркивал важность придерживаться заветов основателя республики Кемаля Ататюрка.
Согласно условиям, которые огласил Оган, он поддержит во втором туре президентских выборов того кандидата, который даст твердые гарантии не идти на уступки курдским политикам. Это касается и Кылычдароглу, которого поддержала прокурдская «Партия демократии народов» (ПДН), и Эрдогана, который создал союз с исламистской курдской «Партией свободного дела».
Оба кандидата в президенты нуждаются в поддержке Огана во втором туре. Однако никто из них еще не ответил на призывы политика.
Что будет дальше?
Исход второго тура выборов 28 мая решит небольшое количество неопределившихся и протестных избирателей, которые не хотели отдавать свои голоса в первом туре ни за Эрдогана, ни за Кылычдароглу. Воля этих граждан будет иметь решающее значение.
Эрдогану необходимо будет убедить электорат в том, что он является лучшим кандидатом на пост главы Турции. Кылычдароглу в свою очередь должен будет убедить этих избирателей в том, что он является проводником перемен, который может предложить лучшее будущее для страны.
Тем временем Запад выступает против кандидатуры Эрдогана и поддерживает Кылычдароглу. Одной из главных причин неприязни к действующему президенту заключается в его хороших отношениях с Россией. Также большое значение имеет и его независимая политика по ряду вопросов, касающихся Турции, но так или иначе, задевающих интересы Запада.
Именно поэтому Кылычдароглу вновь и вновь делает заявления, в которых обвиняет РФ во вмешательстве в турецкие выборы и в контроле Москвы над Анкарой. Он обещает изменить внешнюю политику страны на все 180 градусов.
Избиратели, которые не определились в первом туре, решили подумать еще две недели, и 28 мая они сделают выбор, за какое будущее отдавать свой голос. За будущее с Кылычдароглу, который обещает перемены и западный курс, или за будущее с Эрдоганом, который говорит о важности своего пути и достойном месте Турции в мире.