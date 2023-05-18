Чего ждать от второго тура выборов президента в Турции

Эрдоган находится у власти уже 20 лет, и в последние годы его популярность снизилась. Однако оппозиционный политик не смог воспользоваться данной ситуацией. Действующий президент остается популярной фигурой среди своих основных сторонников, и ему удалось мобилизовать их в первом туре выборов.