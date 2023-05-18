МИД сообщил об активной работе по вопросу отмены визового режима между Россией и рядом стран исламского мира

Правительство России активно работает над отменой визового режима с некоторыми странами исламского мира. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Как отметил дипломат, в первую очередь Москва нацелена на усиление сотрудничества в сфере туризма с арабскими и африканскими государствами. При этом «многое уже сделано» в рамках переговоров с Сирией, Египтом и Ираком.
Более того, аналогичные шаги предпринимаются в отношении ряда азиатских стран. Главным образом речь идет о Малайзии и Индонезии.
«В целом наше намерение — вообще отказаться от режима выдачи виз, потому что это очень важно и для туризма, и для бизнеса», — отметил Богданов во время выступления на XIV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum».
Ранее глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров назвал примерные даты прибытия миссии африканских государств по Украине. Ожидается, что делегаты прилетят в РФ в конце июня – начале июля.