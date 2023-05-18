Верховный суд разъяснил, что подразумевается под уклонением от военного призыва

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что считается уклонением от призыва на военную службу. Об этом говорится в постановлении пленума судебной инстанции.
Повторяющаяся неявка без уважительной причины на медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии будут являться уклонением. Также уклонистами признают тех граждан, которые не придут в назначенное время к месту для отправки на прохождение службы. За подобные действия в УК РФ предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.
Ранее военного из Петербурга приговорили к тюремному заключению за постоянное уклонение от службы.