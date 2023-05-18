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Верховный суд разъяснил, что подразумевается под уклонением от военного призыва

Общество
Верховный суд разъяснил, что подразумевается под уклонением от военного призыва

Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что считается уклонением от призыва на военную службу. Об этом говорится в постановлении пленума судебной инстанции.

Повторяющаяся неявка без уважительной причины на медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии будут являться уклонением. Также уклонистами признают тех граждан, которые не придут в назначенное время к месту для отправки на прохождение службы. За подобные действия в УК РФ предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Ранее военного из Петербурга приговорили к тюремному заключению за постоянное уклонение от службы.
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