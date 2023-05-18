Канцлер Германии Шольц заявил об ожиданиях от саммита G7 сигнала о неприменении ядерного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что саммит G7 пошлет четкий сигнал против использования ядерного оружия. Об этом он заявил по прибытии в Японию для участия во встречи «Большой семерки».
Шольц подчеркнул, что место провидения саммита является символичным местом. Именно в Хиросиме произошла ядерная катастрофа, которая стала напоминанием о недопустимости использования ядерного оружия.
«Это мемориал того, что мы несем ответственность за мир и безопасность во всем мире», — заявил Шольц.
Ранее Евросоюз заявил о своем намерении на саммите G7 в Хиросиме добиваться расширения военной помощи Украине. Председатель ЕС Шарль Мишель добавил, что поддержка должна быть предоставлена в максимально сжатые сроки.