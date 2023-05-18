Роспотребнадзор рассказал о рисках для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа

Ситуацию с птичьим гриппом на территории Москвы прокомментировали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В ведомстве успокоили, что рисков для жизни и здоровья жителей столицы из-за недуга нет. На сегодняшний день в Москве отсутствуют случаи заражения людей птичьим гриппом. Специалисты регулярно наблюдают за обстановкой.
«Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
В нескольких районах Москвы ранее был объявлен карантин. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин.