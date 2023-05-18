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Роспотребнадзор рассказал о рисках для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа

Общество
Роспотребнадзор рассказал о рисках для жизни и здоровья москвичей из-за птичьего гриппа

Ситуацию с птичьим гриппом на территории Москвы прокомментировали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В ведомстве успокоили, что рисков для жизни и здоровья жителей столицы из-за недуга нет. На сегодняшний день в Москве отсутствуют случаи заражения людей птичьим гриппом. Специалисты регулярно наблюдают за обстановкой.

«Ситуация по зоонозным инфекциям на территории РФ находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

В нескольких районах Москвы ранее был объявлен карантин. Соответствующее распоряжение дал мэр столицы Сергей Собянин.
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