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Писателю Захару Прилепину в ближайшее время сделают еще одну операцию

Общество
Писателю Захару Прилепину в ближайшее время сделают еще одну операцию

Писателю Захару Прилепину предстоит еще одна операция. Об этом ФАН сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Состояние Прилепина остается стабильным. На текущий момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время.

Это будет уже третье оперативное вмешательство. По рекомендации врачей Прилепин находится в палате интенсивной терапии.

Ранее Кондакова сообщила, что в ходе консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами специалисты приняли решение о проведении еще одной операции. Она поможет писателю быстрее выздороветь.
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