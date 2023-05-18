Писателю Захару Прилепину в ближайшее время сделают еще одну операцию

Писателю Захару Прилепину предстоит еще одна операция. Об этом ФАН сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Состояние Прилепина остается стабильным. На текущий момент идет подготовка к проведению операции, которая состоится в ближайшее время.
Это будет уже третье оперативное вмешательство. По рекомендации врачей Прилепин находится в палате интенсивной терапии.
Ранее Кондакова сообщила, что в ходе консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами специалисты приняли решение о проведении еще одной операции. Она поможет писателю быстрее выздороветь.