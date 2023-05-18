Баранец заявил, что «вооруженная борьба» на Украине может продлиться несколько лет

Баранец считает, что версия Европейского союза более правдоподобна, ведь если учесть количество участников конфликта, имея в виду спонсоров вооружения и финансов Украины, то речь не может идти о нескольких месяцах. Военный обозреватель уверен, что кризис продлится не менее года. Кроме того, он отметил, что российская сторона не воспринимает всерьез всю сложность ситуации.