Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал прогноз Белого дома о том, сколько продлится конфликт на Украине.
Газета Financial Times прежде сообщила о том, что США считает следующие пять месяцев ключевыми для исхода украинского конфликта. Белый дом уверен, что нынешние утвержденные пакеты помощи обеспечат Киев необходимой силой для изменения хода конфликта в сторону Украины.
Баранец уверен, что данное заявление американских властей ни что иное, как часть предвыборной кампании. Он считает, что со стороны США не учитываются возможности российской армии — их прогноз не является достоверным.
«Этот срок взят от балды! … и в Конгрессе США, и в американском обществе все чаще звучат предложения о скорейшем прекращении военной и финансовой поддержки Киева!» — заявил Баранец.
Баранец считает, что версия Европейского союза более правдоподобна, ведь если учесть количество участников конфликта, имея в виду спонсоров вооружения и финансов Украины, то речь не может идти о нескольких месяцах. Военный обозреватель уверен, что кризис продлится не менее года. Кроме того, он отметил, что российская сторона не воспринимает всерьез всю сложность ситуации.
«Нам кажется, что нас кусает комарик, в то время как над нашей головой уже открыл свою пасть злобный волк Третьей мировой войны! … в мире не найдется гения, который скажет вам, сколько времени все это продлится!», — сказал военный обозреватель «Комсомольской правды».
Ранее Баранец поделился своим мнением о том, что Вооруженные силы (ВС) ФРГ развернут группировку войск на территории Литвы. Он считает, что страны НАТО уже давно «обложили Калининградскую область».