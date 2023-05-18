Россия и Украина примут спецпосланников Ватикана для обсуждения перемирия

Спецпосланники папы римского Франциска посетят Москву и Киев для обсуждения перемирия на Украине, сообщает информационный портал Ватикана Il Sismografo.
Авторы публикации отметили, что представителем понтифика в Москве может стать архиепископ Клаудио Гуджеротти. В данный момент он является префектом дикастерии по делам Восточных церквей. Представлять Ватикан на Украине скорее всего будет кардинал Матео Мария Дзутти, который возглавляет Конференцию итальянских епископов.
В издании отметили, что Россия и Украина дали согласие на прием посланников Папы. При этом подготовка к этим встречам продвигается тяжело, пишут журналисты.
Ранее глава католической церкви говорил о намерении приблизить мирное урегулирование украинского кризиса. Также понтифик заявлял о важности каналов связи между сторонами конфликта.