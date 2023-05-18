Россия и Украина примут спецпосланников Ватикана для обсуждения перемирия

Авторы публикации отметили, что представителем понтифика в Москве может стать архиепископ Клаудио Гуджеротти. В данный момент он является префектом дикастерии по делам Восточных церквей. Представлять Ватикан на Украине скорее всего будет кардинал Матео Мария Дзутти, который возглавляет Конференцию итальянских епископов.