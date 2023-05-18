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Актера Алексея Панина готовятся объявить в розыск

Шоу-бизнес
Актера Алексея Панина готовятся объявить в розыск

Российские правоохранители намерены объявить скандально известного актера Алексея Панина в розыск, выяснили журналисты.

Предполагается, что сначала артиста объявят в федеральный розыск, а затем — в международный. По последним данным, он проживает в Испании. МВД России уже готовится к такого рода мерам, передает «Московский комсомолец».

Актер ранее стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в оправдании терроризма. Журналисты выяснили, что Панину грозит наказание в соответствии со второй частью статьи 205.2 УК РФ. Причиной стала публикация, в которой он порадовался теракту на Крымском мосту.
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