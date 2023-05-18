Певец Миша Марвин рассказал, почему вернулся из Дубая в Россию к Black Star

Вокалист Миша Марвин вернулся в Российскую Федерацию и снова начал сотрудничать с лейблом Black Star после безуспешной попытки построить карьеру в Дубае. В прошлом году исполнитель отправился в ОАЭ в поисках новых площадок и признания.
Как сообщает «Информинг», в то время гендиректор лейбла Павел Курьянов заявил, что гастролер не собирается возвращаться в РФ. Но спустя всего несколько месяцев артист прилетел обратно и записал совместную композицию с Ханной «Финал».
Сам Марвин сделал признание, что так привык к Москве за 11 лет жизни в ней, что вернулся с удовольствием. Вместе с тем певец заявил, что в 2022 году между ним и руководством Black Star имело место досадное недоразумение.
Марвин и Курьянов решили все острые вопросы при личной встрече. Поэтому Миша может выступать под старым псевдонимом и петь свои песни. Однако теперь артисту придется самому оплачивать работу музыкантов, участвующих в записи его нового альбома.