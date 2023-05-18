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Во время мощного шторма в Турции в небе над Анкарой заметили летающий диван

Происшествия
Во время мощного шторма в Турции в небе над Анкарой заметили летающий диван

Жители турецкой Анкары стали свидетелями сюрреалистической картины.

Обрушившийся на Турцию сильнейший шторм стал поводом для массы комментариев в местных соцсетях. Жители Анкары активно обсуждают его последствия. Упоминаются вырванные с корнем деревья, сорванные крыши домов, упавшие башенные краны и минареты, сообщает «Главный региональный».

Настоящим хитом стала информация о том, что над городом пронесся диван, поднятый в небо могучим порывом ураганного ветра. Местные власти сейчас уточняют масштаб разрушений. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.
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