Во время мощного шторма в Турции в небе над Анкарой заметили летающий диван

Жители турецкой Анкары стали свидетелями сюрреалистической картины.
Обрушившийся на Турцию сильнейший шторм стал поводом для массы комментариев в местных соцсетях. Жители Анкары активно обсуждают его последствия. Упоминаются вырванные с корнем деревья, сорванные крыши домов, упавшие башенные краны и минареты, сообщает «Главный региональный».
Настоящим хитом стала информация о том, что над городом пронесся диван, поднятый в небо могучим порывом ураганного ветра. Местные власти сейчас уточняют масштаб разрушений. Официальных данных о пострадавших пока не поступало.