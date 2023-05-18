Лишить детства и точка: правозащитница Мира Тэрада о попытках Запада и ВОЗ узаконить педофилию

Когда детей раньше времени «просвещают» по поводу секса, это часто заканчивается различными психическими и невротическими расстройствами, с последствиями которых многим приходится бороться всю жизнь. Когда же общество делает вид, что у малолетних есть право согласиться на секс со взрослыми, а «сексуальное просвещение» — это путь к информированному согласию, оно лишает маленьких людей детства. На тему последних веяний на Западе и плане ВОЗ сексуального образования детей в своей колонке ФАН рассуждает глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада.
Новый план ВОЗ и ООН по сексуальному образованию для несовершеннолетних, или Как Запад пытается декриминализовать педофилию. Колонка Миры Тэрада
В марте 2023 года Международная комиссия юристов при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД и комиссара по правам человека ООН выпустила доклад с требованием отменить минимальный возраст согласия и закрепить на законодательном уровне право несовершеннолетних на сексуальные отношения.
Эта идея была развита Всемирной организацией здравоохранения, предложившей новый план сексуального просвещения для детей и подростков. ВОЗ призывает рассказывать детям с 4 до 10 лет о мастурбации и оральном сексе, а детям до 12 лет — демонстрировать порнографические ролики и даже испытать первый сексуальный опыт.
Для сравнения, российские психологи предлагают рассказывать детям о том, что их не могут касаться посторонние взрослые, а подросткам — об изменениях в их телах во время пубертатного периода, ЗППП и контрацепции. Российские психологи также настаивают на том, что Россия не должна копировать модель сексуального образования Запада, так как дети еще психологически не готовы воспринимать настолько подробную информацию о сексуальных отношениях, которую предлагает к изучению несовершеннолетним ВОЗ.
Новый план сексуального воспитания, предложенный ВОЗ, а также требование об отмене возраста согласия являются ничем иным как растлением несовершеннолетних. Авторы этих проектов отрицают их направленность на нормализацию педофилии, однако они ведут именно к декриминализации сексуальных отношений между взрослыми и детьми.
Одним из главных аргументов против педофилии является неспособность детей дать осознанное согласие на сексуальные отношения. Культура согласия, в последнее время продвигаемая на Западе, предполагает, что все участники сексуальных отношений осознают все риски этих связей и дают на них осознанное согласие.
Очевидно, что такое согласие попросту невозможно в случае с детьми, ведь они толком не знают и не понимают, что представляют собой сексуальные отношения. Скандальный план ВОЗ якобы направлен на разрешение этого противоречия. Если с раннего возраста дети будут информированы обо всех подробностях сексуальных отношений, то формально они могут дать на них осознанное согласие, что естественно неправда, так как важно, чтобы человек еще и психологически созрел для сексуальных отношений. Навязывание детям сексуальных контактов может завершиться для них тяжелыми психологическими травмами, которые окажут огромное влияние на их взрослую жизнь. Эксперты указывают, что последствиями пережитого в детстве сексуального насилия могут стать невротические расстройства, депрессия и склонность к самоубийству.
Вторым сдерживающим фактором педофилии является общественное порицание этого явления, которое уже сейчас власти США и некоторые страны Запада пытаются устранить. Первый шаг к этому был сделан недавно в американском штате Миннесота, где в сенат региона было внесено предложение о признании педофилии сексуальной ориентацией. К счастью, эта инициатива пока не была одобрена. В случае ее принятия педофилы бы стали защищаемой государством группой, как сексуальное меньшинство, а любое действие против них, даже простое осуждение, стало бы считаться дискриминацией.
Самое ужасное, что с устранением неинформированности несовершеннолетних о сексе и осуждения сексуальных отношений между взрослыми и детьми у педофилов будут развязаны руки, и они смогут в открытую совершать насильственные действия по отношению к несовершеннолетним.
Вполне очевидно, что все эти инициативы исходят от влиятельных людей c извращенным сознанием, которые больше не хотят скрывать свои преступные наклонности и сидеть в тюрьме в случае разоблачения, как это произошло с нидерландским политиком Эдвардом Бронгерсмой и американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Даже удивительно, как у кого-то хватает смелости нормализовать сексуальные связи с детьми, когда имеется множество свидетельств разрушенных жизней жертв педофилов. Для примера можно взять хотя бы фильм «Покидая Неверленд», в котором два взрослых мужчины рассказали о пережитом в детстве насилии.
Наша задача как взрослых — защитить детей и обеспечить им безопасность. К сожалению, теперь, когда даже международные инстанции пытаются нормализовать педофилию, недостаточно просто запретить детям говорить с незнакомыми людьми на улице. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы эти отвратительные и бесчеловечные инициативы не были закреплены на законодательном уровне и не были применены на практике никогда.