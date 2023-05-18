Лишить детства и точка: правозащитница Мира Тэрада о попытках Запада и ВОЗ узаконить педофилию

Очевидно, что такое согласие попросту невозможно в случае с детьми, ведь они толком не знают и не понимают, что представляют собой сексуальные отношения. Скандальный план ВОЗ якобы направлен на разрешение этого противоречия. Если с раннего возраста дети будут информированы обо всех подробностях сексуальных отношений, то формально они могут дать на них осознанное согласие, что естественно неправда, так как важно, чтобы человек еще и психологически созрел для сексуальных отношений. Навязывание детям сексуальных контактов может завершиться для них тяжелыми психологическими травмами, которые окажут огромное влияние на их взрослую жизнь. Эксперты указывают, что последствиями пережитого в детстве сексуального насилия могут стать невротические расстройства, депрессия и склонность к самоубийству.