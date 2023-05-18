Минфин предложил сохранить для уехавших из страны россиян НДФЛ в 13%

Правительство РФ подготовило окончательную версию поправок в налоговое законодательство, согласно которым с работающих за рубежом россиян будет взиматься налог в размере 13%. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Доходы от их трудовой деятельности будут облагаться по ставке 13% НДФЛ (или 15%, если доход превышает 5 миллионов рублей в год) вне зависимости от статуса налогового резидентства. Налоговым агентом в данном случае выступит российская компания — как работодатель или заказчик.
Норма касается всех, кто работает удаленно по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. Эта же мера касается как трудовых, так и гражданско-правовых документов. Поправки после принятия вступят в силу 1 января 2024 года.
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