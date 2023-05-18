Минфин предложил сохранить для уехавших из страны россиян НДФЛ в 13%

Доходы от их трудовой деятельности будут облагаться по ставке 13% НДФЛ (или 15%, если доход превышает 5 миллионов рублей в год) вне зависимости от статуса налогового резидентства. Налоговым агентом в данном случае выступит российская компания — как работодатель или заказчик.