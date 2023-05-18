«Нотка киевского авторитаризма»: в Европе опасаются полной диктатуры на территории Украины

Евросоюз не хочет допустить второй срок президента Украины Владимира Зеленского. Его окружение наоборот, стремится к тому, чтобы «зацементировать» его у власти.
Соответствующее заявление сделали местные СМИ. По их мнению, в Брюсселе уже «уловили нотки ползучего киевского авторитаризма». Европа опасается того, что Украина перейдет к полной диктатуре.
Такое поведение может вынудить ЕС к решительным действиям. Не исключено, что они будут подталкивать Киев к перемирию, а также к проведению выборов.
Ранее в экспертном сообществе уже указывали на требования Европы провести выборы на Украине. Зеленский не хочет прибегать к подобным мерам, так как в статусе главы государства он может получать преференции от разных стран.