Спикер ГД Володин назвал английский язык мертвым и потребовал перестать преподавать его в школах

Руководитель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин на заседании совета ПА ОДКБ назвал английский язык мертвым, прокомментировав выступление представителя Китая, который говорил на русском.
По мнению Володина, время английского языка ушло. Его также нужно исключить из школьной программы. Политический деятель призвал изучать национальные, межнациональные языки. Опыт КНР спикер назвал достойным примером сохранения традиций и культуры и призвал изучать китайский. Также представитель Госдумы рассказал, как посещал Индию, где должностные лица страны говорят на своем родном языке — хинди.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на предложение Султана Хамзаева запретить изучать английский язык в школах.