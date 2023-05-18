Спикер ГД Володин назвал английский язык мертвым и потребовал перестать преподавать его в школах

По мнению Володина, время английского языка ушло. Его также нужно исключить из школьной программы. Политический деятель призвал изучать национальные, межнациональные языки. Опыт КНР спикер назвал достойным примером сохранения традиций и культуры и призвал изучать китайский. Также представитель Госдумы рассказал, как посещал Индию, где должностные лица страны говорят на своем родном языке — хинди.