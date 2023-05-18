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Белоруссия пригласила представителей ООН и ШОС на конференцию по евразийской безопасности

Политика
Белоруссия пригласила представителей ООН и ШОС на конференцию по евразийской безопасности

Белоруссия пригласила представителей ООН и ШОС на конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в октябре в Минске. Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

Изначально о планах проведения конференции по безопасности сообщил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. Позднее были приглашены к участию все главы МИД СНГ.

«Мы выступаем с инициативой проведения в октябре в городе Минске международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением представителей государств – членов ОДКБ, ШОС, а также высших должностных лиц секретариатов ООН, СНГ», — сказал Вольфович.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о программе военно-технического сотрудничества до 2025 года. Обе палаты парламента страны также поддержали данное соглашение.
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