Белоруссия пригласила представителей ООН и ШОС на конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в октябре в Минске. Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
Изначально о планах проведения конференции по безопасности сообщил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. Позднее были приглашены к участию все главы МИД СНГ.
«Мы выступаем с инициативой проведения в октябре в городе Минске международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением представителей государств – членов ОДКБ, ШОС, а также высших должностных лиц секретариатов ООН, СНГ», — сказал Вольфович.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о программе военно-технического сотрудничества до 2025 года. Обе палаты парламента страны также поддержали данное соглашение.