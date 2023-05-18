В Уфе прошли V открытые Евразийские Игры боевых искусств

Евразийские Игры - это ежегодные спортивные состязания по 23 видам боевых искусств, спортивных единоборств и национальных видов спорта. Игры включают в себя соревнования, фестиваль и показательные выступления, сообщает сетевое издание «Вечерний Троицк». Среди стран-участниц не только соседние Казахстан, Белоруссия и Киргизия, но и Конго, Индия, Колумбия, Иран, Ангола и другие.