В Уфе прошли V открытые Евразийские Игры боевых искусств

В Уфе с 11 по 15 мая прошло важное мультиспортивное событие - V открытые Евразийские Игры боевых искусств. В грандиозных соревнованиях приняли участие более четырех тысяч спортсменов из более чем 50 регионов России и 23 стран мира.
Евразийские Игры - это ежегодные спортивные состязания по 23 видам боевых искусств, спортивных единоборств и национальных видов спорта. Игры включают в себя соревнования, фестиваль и показательные выступления, сообщает сетевое издание «Вечерний Троицк». Среди стран-участниц не только соседние Казахстан, Белоруссия и Киргизия, но и Конго, Индия, Колумбия, Иран, Ангола и другие.
Игры проходили одновременно на 14 площадках. Первое общекомандное место на V открытых Евразийских Играх заняла команда из города Троицк Челябинской области. В активе троицких спортсменов 15 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.