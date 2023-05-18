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Пресс-секретарь президента Украины Никифоров оценил возможность организации «мирного саммита»

Политика
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров оценил возможность организации «мирного саммита»

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров считает, что еще рано говорить что-то конкретное по поводу проведения «мирного саммита». Организацию соответствующего мероприятия запросил глава государства Владимир Зеленский.

Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, встреча может состояться в рамках саммита стран «Большой семерки» в Японии. Тем не менее представитель Киева дал понять, что пока ничего не решено.

«Переговоры продолжаются, пока еще нельзя что-то конкретное говорить», — сказал Никифоров в интервью для украинского издания «Общественное».

Он добавил, что касающиеся «мирного плана» вопросы будут обсуждаться в ходе встречи лидеров G7 и после нее. Однако пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о возможности личного присутствия Зеленского на заседаниях.

Меж тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о присоединении Украины к организации. По словам дипломата, все страны-участницы поддерживают вступление Киева в военный блок.
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