Пресс-секретарь президента Украины Никифоров оценил возможность организации «мирного саммита»

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров считает, что еще рано говорить что-то конкретное по поводу проведения «мирного саммита». Организацию соответствующего мероприятия запросил глава государства Владимир Зеленский.
Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника, встреча может состояться в рамках саммита стран «Большой семерки» в Японии. Тем не менее представитель Киева дал понять, что пока ничего не решено.
«Переговоры продолжаются, пока еще нельзя что-то конкретное говорить», — сказал Никифоров в интервью для украинского издания «Общественное».
Он добавил, что касающиеся «мирного плана» вопросы будут обсуждаться в ходе встречи лидеров G7 и после нее. Однако пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о возможности личного присутствия Зеленского на заседаниях.
Меж тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о присоединении Украины к организации. По словам дипломата, все страны-участницы поддерживают вступление Киева в военный блок.