Политэксперт Джаралла: Киссинджер не скрывает желания Запада «обнулить» военно-политический потенциал РФ

Как заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, Украина стала страной с лучшим вооружением в Европе, но неопытным руководством, поэтому ее нужно принять в НАТО и жестко контролировать. Как считает политэксперт Владимир Джаралла, Киссинджер совершил своеобразную «интеллектуальную диверсию».
По мнению экс-госсекретаря США, Россия больше не выглядит конвенциональной угрозой для Запада. Он даже сказал бы президенту Владимиру Путину, что для Москвы вступление Украины в НАТО «тоже было бы безопаснее». Но Европа не хочет этого, заявил Киссинджер, она предпочитает вооружать Киев и заставлять его обороняться. Политик полагает, что при ряде условий Китай тоже мог бы «неохотно согласиться на членство Украины в НАТО».
Если спецоперация РФ закончится не в пользу Москвы, то мир получит «недовольную Россию, но также недовольную Украину», указал Киссинджер. Киев следует принять в НАТО «ради безопасности Европы», и тогда он «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», сообщил он. Киссинджер считает, что предложенный Москвой проект договора с США «О гарантиях безопасности» мог бы послужить основой для диалога между сторонами, но он не был воспринят в Вашингтоне всерьез.
Как сообщил по этому поводу ФАН российский политэксперт Владимир Джаралла, Киссинджер даже не скрывает желания Запада «обнулить» военно-политический потенциал России.
«Киссинджер, без сомнения, очень мудрый человек, а его возраст и опыт придают его мнению дополнительную весомость. При этом он — яркий пример того, что и в сто лет (столько Киссинджеру исполнится 27 мая. — Прим. ФАН) человек может сохранять острый ум и оригинальное мышление, — указал Джаралла. — Однако в данном случае совершил своеобразную «интеллектуальную диверсию». Весь смысл происходящего на Украине конфликта состоит в том, чтобы над элитами этой страны был установлен тотальный контроль со стороны Запада. Следующий шаг — это контроль территориальный».
Главная цель такого контроля — продвинуть военную инфраструктуру НАТО вплотную к российским границам, указал он.
«По сути, это может навсегда нейтрализовать весь военно-политический потенциал нашей страны. В этом и был главный стратегический замысел Запада, который он реализовывал на протяжении всех последних десятилетий. Установление жесткого западного контроля над Украиной означает, что военно-политический потенциал РФ перестает иметь значение, — подчеркнул эксперт. — Наглядно мы это увидели после того, как были взорваны ударные беспилотники над Кремлем, а также нанесены удары дронами по базе нашей стратегической авиации в Энгельсе. По сути, это наглядные иллюстрации того, как именно это все будет происходить».
По мнению Джараллы, начавшийся конфликт на Украине должен был навсегда закрыть для Запада тему «российской угрозы».
«Вопросы нацбезопасности в России, на протяжении всей ее истории, всегда были на первом месте. А предложение Киссинджера подразумевает, что «этот вопрос уже решен», и настало время принимать Украину в НАТО, чтобы якобы «установить на дней контроль». Это само по себе является интеллектуальным лукавством, — говорит Джаралла. — Киссинджер указал — мол, «вот, Украина станет членом НАТО, и поэтому все ее действия будут регламентированы уставом альянса, который запрещает любые военные действия без согласования со всеми членами». Но правда-то состоит в том, что членам НАТО нельзя действовать самостоятельно, без разрешения США. Таким образом, экс-госсекретарь показывает, что он — до мозга костей американский политик, и недаром он был и советником президента по нацбезопасности, и госсекретарем, и занимал другие важные посты».
По мнению Джараллы, Киссинджер в своих месседжах постоянно помнит о главных стратегических интересах Америки, и о том, как именно нужно их реализовывать.
«Поэтому новые идеи Киссинджера означают, что мы получили наглядное подтверждение, к чему именно двигается нынешняя геополитическая ситуация. К тому же, тут возникает еще один ключевой вопрос: «А Россию, вообще, об этом спрашивали?» Но об этом, судя по всему, экс-госсекретарь думает в последнюю очередь», — заключил политэксперт.
Напомним, по данным издания Financial Times, Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с РФ в свою пользу. По мнению США, после этого у Украины не останется шансов изменить ситуацию, пишет издание. Причиной опасений служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, в Брюсселе все больше обеспокоены судьбой военных поставок в 2024-м, когда в США стартует президентская кампания. Европейцы сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022-м пакет помощи в 48 миллиардов долларов. Ведь это потребует нового голосования в Конгрессе этой осенью, на фоне пристрастных дебатов о судьбе конфликта. По мнению Financial Times, Киеву хватит военной техники и вооружения только на пять месяцев. А один из чиновников Белого дома уверен, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он.