Политэксперт Джаралла: Киссинджер не скрывает желания Запада «обнулить» военно-политический потенциал РФ

Напомним, по данным издания Financial Times, Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с РФ в свою пользу. По мнению США, после этого у Украины не останется шансов изменить ситуацию, пишет издание. Причиной опасений служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, в Брюсселе все больше обеспокоены судьбой военных поставок в 2024-м, когда в США стартует президентская кампания. Европейцы сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022-м пакет помощи в 48 миллиардов долларов. Ведь это потребует нового голосования в Конгрессе этой осенью, на фоне пристрастных дебатов о судьбе конфликта. По мнению Financial Times, Киеву хватит военной техники и вооружения только на пять месяцев. А один из чиновников Белого дома уверен, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он.