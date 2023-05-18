В правительстве Грузии заявили, что не намерены допустить визит президента страны Зурабишвили на саммит ЕС

Правительство Грузии может не допустить поездку президента Саломе Зурабишвили в Брюссель, заявил журналистам глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что такая возможность предусмотрена Конституцией республики. Политик объяснил такую позицию депутатов тем, что такая поездка может навредить планам властей на вхождение в Евросоюз.
«Мы опасаемся, что визит президента и ее заявления нанесут ущерб нашему стремлению получить статус кандидата – лучше, чтобы президент не имела широкой арены при своих дискредитирующих заявлениях», — заявил Кобахидзе.
Ранее Зурабишвили призвала созвать заседание Совбеза ООН из-за решения Москвы об отмене визового режима с Грузией.