Поезда на обновленном участке метро Москвы за неделю работы совершили уже 1,5 млн поездок

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил загруженность обновленного участка метро «Автозаводская» — «Орехово».
По данным Собянина, на модернизированном участке метро «Автозаводская» — «Орехово», который открылся 10 мая, были построены новые тоннели протяженностью 120 метров. Их разместили на монолитной бетонной плите в бетонном контуре. Это позволило снизить уровень шума на 30%, сообщает «Мацква».
Также были уложены новые пути, отремонтированы путевые стены и переходы. На закрытых станциях была обновлена инфраструктура.Как напомнил Собянин, этот участок «зеленой ветки» ремонтировался с 12 ноября 2022. За первую неделю после возобновления движения поезда проехали там почти 1,5 миллиона раз.