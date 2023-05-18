Поезда на обновленном участке метро Москвы за неделю работы совершили уже 1,5 млн поездок

Также были уложены новые пути, отремонтированы путевые стены и переходы. На закрытых станциях была обновлена инфраструктура.Как напомнил Собянин, этот участок «зеленой ветки» ремонтировался с 12 ноября 2022. За первую неделю после возобновления движения поезда проехали там почти 1,5 миллиона раз.