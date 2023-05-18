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Поезда на обновленном участке метро Москвы за неделю работы совершили уже 1,5 млн поездок

Общество
Поезда на обновленном участке метро Москвы за неделю работы совершили уже 1,5 млн поездок

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил загруженность обновленного участка метро «Автозаводская» — «Орехово».

По данным Собянина, на модернизированном участке метро «Автозаводская» — «Орехово», который открылся 10 мая, были построены новые тоннели протяженностью 120 метров. Их разместили на монолитной бетонной плите в бетонном контуре. Это позволило снизить уровень шума на 30%, сообщает «Мацква».

Также были уложены новые пути, отремонтированы путевые стены и переходы. На закрытых станциях была обновлена инфраструктура.Как напомнил Собянин, этот участок «зеленой ветки» ремонтировался с 12 ноября 2022. За первую неделю после возобновления движения поезда проехали там почти 1,5 миллиона раз.
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