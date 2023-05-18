Совбез Белоруссии: Запад пытается растащить по национальным квартирам постсоветские страны

Запад предпринимает попытки «растащить по национальным квартирам» страны постсоветского пространства. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
Он указал, что Запад использует инструменты мягкой силы, которые предполагают альтернативные двусторонние сотрудничество. Вольфович подчеркнул, что Белоруссия понимает, к чему приводят данные соглашения.
«Под ударом находятся интеграционные связи на постсоветском пространстве, в том числе в рамках ОДКБ. Нас пытаются растащить по национальным квартирам», — сказал Вольфович.
Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил о планах Польши и Литвы устроить провокации для оправдания вторжения на территорию Белоруссии. По его мнению, литовские националисты могут имитировать захват «белорусскими» военными нескольких приграничных населенных пунктов.