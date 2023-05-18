Совбез Белоруссии: Запад пытается растащить по национальным квартирам постсоветские страны

Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил о планах Польши и Литвы устроить провокации для оправдания вторжения на территорию Белоруссии. По его мнению, литовские националисты могут имитировать захват «белорусскими» военными нескольких приграничных населенных пунктов.