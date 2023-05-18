Беларусь и Зимбабве договорились укреплять военное сотрудничество

Незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые приехал в Эритрею. Глава МИД РФ встретился с коллегой Османом Салехом и президентом Исайясом Афеверки. Дипломат подтвердил готовность Москвы помочь Асмаре в поддержании ее оборонных возможностей.