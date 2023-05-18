Беларусь и Зимбабве договорились укреплять военное сотрудничество

Минск, 18 мая. Министр обороны Республики Беларусь (РБ) Виктор Хренин и министр обороны Зимбабве по делам ветеранов войны Оппа Мучингури-Кашири обсудили перспективы сотрудничества.
Чиновники обговорили состояние военного партнерства и наметили этапы его укрепления на полях Международной выставки вооружений и оборонных технологий MILEX 2023. В пресс-службе Министерства обороны РБ сообщили, что это первая встреча такого формата.
Ранее президент страны Александр Лукашенко посетил Зимбабве и встретился с лидером республики Эммерсоном Мнангагва. Политики обсудили совместную работу в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и предупреждение стихийных бедствий.
Незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые приехал в Эритрею. Глава МИД РФ встретился с коллегой Османом Салехом и президентом Исайясом Афеверки. Дипломат подтвердил готовность Москвы помочь Асмаре в поддержании ее оборонных возможностей.