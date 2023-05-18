Житель Архангельской области застрелил своего сына за нежелание жить отдельно от родителей

Мужчина из Архангельской области убил своего сына. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
По данным правоохранительных органов, перед инцидентом родственники поспорили. Сын, которому уже исполнилось 37 лет, не хотел жить отдельно от родителей.
Отец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался прогнать наследника, но мужчина не сдавался. Это побудило старшего взяться за ружье и застрелить члена семьи.
После инцидента фигуранта заключили под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело. На данный момент профильные органы проводят расследование.
Ранее в Ингушении несколько человек хотели отомстить местному педофилу за изнасилование 4-летнего ребенка. Неизвестные закинули в его дом гранату и начали стрельбу.