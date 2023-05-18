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Житель Архангельской области застрелил своего сына за нежелание жить отдельно от родителей

Происшествия
Житель Архангельской области застрелил своего сына за нежелание жить отдельно от родителей

Мужчина из Архангельской области убил своего сына. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, перед инцидентом родственники поспорили. Сын, которому уже исполнилось 37 лет, не хотел жить отдельно от родителей.

Отец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался прогнать наследника, но мужчина не сдавался. Это побудило старшего взяться за ружье и застрелить члена семьи.

После инцидента фигуранта заключили под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело. На данный момент профильные органы проводят расследование.

Ранее в Ингушении несколько человек хотели отомстить местному педофилу за изнасилование 4-летнего ребенка. Неизвестные закинули в его дом гранату и начали стрельбу.
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