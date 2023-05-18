Более двух тысяч жителей Алтайского края получили льготные путевки на санаторно-курортное лечение

В отделении Социального фонда России (ОСФР) по Алтайскому краю рассказали о летних путевках для льготных категорий граждан. В нынешнем году около двух с половиной тысяч жителей региона будут обеспечены санаторно-курортным лечением.
С января по май более полутора тысяч граждан льготных категорий уже получили оздоровительные путевки от ведомства. Отделение Социального фонда заключило 10 государственных контрактов на оздоровление жителей Алтайского края с местными санаториями, сообщает «Алтайская правда».
Заместитель начальника управления реализации социальных программ ОСФР по Алтайскому краю Алла Французова сообщила, что правом на получение путевки могут воспользоваться получатели государственной социальной помощи, которым санаторно-курортное лечение требуется по медицинским показателям, при условии, что ранее они не отказались от части социальных услуг в пользу денежной выплаты.