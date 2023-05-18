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NetherRealm Studios официально представила новую часть Mortal Kombat

Общество
NetherRealm Studios официально представила новую часть Mortal Kombat

Американская студия NetherRealm официально презентовала новую часть известной серии видеоигр Mortal Kombat, которая будет называться Mortal Kombat 1. Вместе с анонсом выпустили и первый кинематографический трейлер.

Игра обещает усовершенствованную боевую систему, обновленные режимы, а также элемент фаталити. Проект должен стать неким перезапуском с новой историей. О других деталях разработчики расскажут позднее.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на PC, Xbox Serie, PlayStation 5 и Nintendo Switch. При этом планируется закрытое бета-тестирование, в котором поучаствуют пользователи PlayStation и Xbox, предварительно оформившие заказ.

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