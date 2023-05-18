NetherRealm Studios официально представила новую часть Mortal Kombat

Американская студия NetherRealm официально презентовала новую часть известной серии видеоигр Mortal Kombat, которая будет называться Mortal Kombat 1. Вместе с анонсом выпустили и первый кинематографический трейлер.
Игра обещает усовершенствованную боевую систему, обновленные режимы, а также элемент фаталити. Проект должен стать неким перезапуском с новой историей. О других деталях разработчики расскажут позднее.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября 2023 года на PC, Xbox Serie, PlayStation 5 и Nintendo Switch. При этом планируется закрытое бета-тестирование, в котором поучаствуют пользователи PlayStation и Xbox, предварительно оформившие заказ.
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