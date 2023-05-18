Мать модели Алеси Кафельниковой заявила, что Петришин записывает на нее компроматы

По словам родительницы, Петришин ведет себя жестоко, скандалит с Кафельниковой, а также записывает компрометирующие видео. Тишкова рассказала в социальных сетях, что эти записи бизнесмен показывает «нужным людям». Мать модели также предположила, что зять таким образом просит, чтобы его остановили.