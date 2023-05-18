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Мать модели Алеси Кафельниковой заявила, что Петришин записывает на нее компроматы

Общество
Мать модели Алеси Кафельниковой заявила, что Петришин записывает на нее компроматы

Муж модели Алеси Кафельниковой предприниматель Георгий Петришин ругается с ней и записывает видеокомпромат, заявила мать манекенщицы Мария Тишкова.

По словам родительницы, Петришин ведет себя жестоко, скандалит с Кафельниковой, а также записывает компрометирующие видео. Тишкова рассказала в социальных сетях, что эти записи бизнесмен показывает «нужным людям». Мать модели также предположила, что зять таким образом просит, чтобы его остановили.

«Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут контролировать сами себя», — написала женщина.

Ранее бывший муж балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов был задержан за нападение на свою новую супругу. Мужчина избил жену после ее признания в измене.
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