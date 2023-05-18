Переписки в соцсетях и оружие: раскрыты детали задержания руководства «Объединения перевозчиков России»

Руководство «Объединения перевозчиков России» задержано в Петербурге. Правоохранители вышли на них по перепискам в социальных сетях, рассказал источник ФАН.
Речь идет о главе организации Сергее Владимирове и руководителе петербургского отделения объединения Сергее Понеже. По предварительным данным, их фамилии упоминались в переписках третьих лиц, которые подозреваются в подготовке организации диверсий и терактов. Предполагается, что беседы в Сети были связаны с оружием.
Правоохранители задержали Владимирова и Понежу для опроса. Они не были арестованы, а собеседник Федерального агентства новостей опроверг информацию о предъявлении им обвинений.
Источник обратил внимание, что «Объединение перевозчиков России» официально ничего не зарабатывает и не ведет никакой финансовой деятельности. При этом предприятие постоянно судится, нанимая лучших юристов по автодорожным делам, а также критикует российскую власть на своих ресурсах.
Россия не должна «миндальничать» с людьми, которые активно выступают против ее интересов. Об этом ранее в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.