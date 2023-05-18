Переписки в соцсетях и оружие: раскрыты детали задержания руководства «Объединения перевозчиков России»

Речь идет о главе организации Сергее Владимирове и руководителе петербургского отделения объединения Сергее Понеже. По предварительным данным, их фамилии упоминались в переписках третьих лиц, которые подозреваются в подготовке организации диверсий и терактов. Предполагается, что беседы в Сети были связаны с оружием.