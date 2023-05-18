На территории Ирака арестован находившийся в международном розыске работорговец

Имя преступника не раскрывается.
Правоохранительные органы Ирака задержали подозреваемого, который находится в международном розыске за участие в схеме по продаже людей в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.
«Операция последовала за тщательным наблюдением, неустанным отслеживанием и высококачественной координацией со стороны подразделений арабского и международного полицейского департамента», — сказано в соответствующем заявлении.
Помимо МВД Ирака в поимке участвовали Национальное разведывательное управление и бюро Интерпола в Курдистане.
В результате нейтрализован «один из самых опасных субъектов, обвиняемых в руководстве торговлей людьми в страны Европы». Международный ордер на его арест выдан одним из государств — членов ЕС. Подозреваемый передан под стражу.