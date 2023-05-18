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Житель Белгородской области получил 8 лет за интимную переписку с 11-летней девочкой

Происшествия
Житель Белгородской области получил 8 лет за интимную переписку с 11-летней девочкой

Россиянин из Белгородской области был осужден за интимную переписку с 11-летней девочкой. Он призывал жертву отправить ему фото без одежды.

Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Правоохранители отметили, что общение завязалось в 2021 году. С октября по ноябрь он направлял ребенку фото нецензурного содержания. Мужчина призывал школьницу отправить соответствующие снимки в ответ.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Его признали виновным по пункту «б» части четвертой статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста»). Ему назначили срок 8 лет в колонии строгого режима.

Ранее подросток из Забайкалья изнасиловал десятилетнюю девочку. Сообщается, что подозреваемый воспользовался беспомощностью ребенка.
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