Житель Белгородской области получил 8 лет за интимную переписку с 11-летней девочкой

Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Правоохранители отметили, что общение завязалось в 2021 году. С октября по ноябрь он направлял ребенку фото нецензурного содержания. Мужчина призывал школьницу отправить соответствующие снимки в ответ.