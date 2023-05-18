Экстрасенс Насибов предупредил теледиву Ксению Собчак о покушении на ее жизнь и печальном будущем

Азербайджанский экстрасенс Этибар Насибов предупредил журналистку, телеведущую Ксению Собчак об опасности, которая угрожает ее жизни. По словам провидца, на знаменитость может готовиться покушение. Свой прогноз медиум озвучил ФАН.
Насибов отметил, что в предполагаемом покушении ведущей удастся сохранить жизнь, однако она может получить «сильный удар в виде выстрела». Экстрасенс рекомендует звезде быть максимально осторожной. По словам провидца, Собчак из-за своих неверных политических шагов возымела достаточное количество проблем с властями. Причем проблемы эти присутствуют не только в России, но и за рубежом — в США, Израиле и Украине, считает провидец.
«Она многим перешла дорогу. У нее имеются враги не только в России, но и за рубежом – в США, Израиле и Украине. Какую бы в России Ксения не имела защиту, ей следует быть осторожной, чтобы избежать покушения. В августе она предстанет перед судом и ее вполне могут посадить. Но так как она имеет определенное покровительство со стороны властей, не дадут ее посадить», — считает Этибар Насибов.
Кроме того, не пророчит экстрасенс телеведущей и светлого будущего. По его мнению, до 2025 года Ксении Собчак не стоит ждать успешных проектов или продвижения по службе. В принципе, подчеркнул прорицатель, телеведущая не тянется к власти, у нее, по его мнению, другие планы.
«Можно сказать, что она играет в шахматы — она жаждет мести и мстит», — считает экстрасенс.
Отметил Насибов и эмоциональное состояние телеведущей. Он полагает, что из-за сильных стрессов здоровье знаменитости может сильно пошатнуться.
«Может развиться рак молочных желез и лимфатических узлов, а также проблемы с сердцем. Поэтому ей имеет смысл больше заботиться о себе и своем здоровье», — рекомендовал экстрасенс.
Ранее индивидуальный предприниматель Анна Ларина обратилась в суд, чтобы взыскать с блогера и телеведущей Ксении Собчак более 800 тысяч рублей. Иск к журналистке она направила в Арбитражный суд Москвы.