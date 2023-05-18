Экстрасенс Насибов предупредил теледиву Ксению Собчак о покушении на ее жизнь и печальном будущем

Насибов отметил, что в предполагаемом покушении ведущей удастся сохранить жизнь, однако она может получить «сильный удар в виде выстрела». Экстрасенс рекомендует звезде быть максимально осторожной. По словам провидца, Собчак из-за своих неверных политических шагов возымела достаточное количество проблем с властями. Причем проблемы эти присутствуют не только в России, но и за рубежом — в США, Израиле и Украине, считает провидец.