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EgyptAir Cargo возобновляет полеты в Ливию после восьмилетнего перерыва

Весь мир
EgyptAir Cargo возобновляет полеты в Ливию после восьмилетнего перерыва

Каир, 18 мая. Египетская грузовая авиакомпания EgyptAir Cargo объявила о возобновлении полетов в Триполи, сообщают местные СМИ.

EgyptAir Cargo возвращает еженедельные рейсы в аэропорт Митига после долгого перерыва, который длился более 8 лет.

«Это происходит в свете плана расширения, реализуемого компанией путем запуска в эксплуатацию новой сети грузовых авиаперевозок, которую стремятся применить в предстоящий период», — заявил председатель организации Джассер Хусейн.

Он также подчеркнул, что в настоящее время проводится работа по увеличению количества регулярных и эпизодических рейсов, которые покроют другие направления в Ливии, такие как Бени-Гази и Мисурата, в следующем периоде после согласования с ливийскими властями.

«В апреле и мае 2023 года было выполнено 12 грузовых полетов общим весом 645 тонн на грузовых самолетах A330-200 и B737-800f в аэропорт Митига», — добавил Хусейн.

Ранее стало известно, что Ливия заняла третье место среди 10 крупнейших африканских стран с колоссальными запасами золота в 2022 году.
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