Врач Куликова назвала правила питания при гастрите

По словам Куликовой, чтобы снизить нагрузку на желудок и минимизировать болезненные проявления гастрита необходимо придерживать ряда несложных принципов. Так, потребляемые продукты и блюда должны быть вареными, запеченными или приготовленными на пару. При этом важно избегать холодных и очень горячих блюд, не пересаливать их, чтобы не раздражать желудок, сообщает sovainfo.ru.