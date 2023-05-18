Команда соцсети ЯRUS рассказала, как прошел Общенародный Праздник корюшки

Более 200 артистов и около 35 тысяч посетителей: в минувшие выходные «Праздник Корюшки-2023» сопровождался масштабной развлекательной программой. Как прошло лучшее гастрономическое событие мая при участии информационного партнера, — социальной сети ЯRUS, читайте в этой статье.
В этом году 20-ый Общенародный Праздник корюшки прошел на новой площадке — в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, 13 и 14 мая. В первый день торжество посетили более 20 тысяч человек, во второй — около 15 тысяч.
На торжественную церемонию открытия со стороны залива к берегу подошла эскадра детского парусного центра «Дети ветра»: юные яхтсмены приветствовали участников праздника с воды. После официального открытия праздника в воду финского залива было выпущено около 1000 мальков форели в рамках акции «Зарыбление».
Участники также попытали удачу в игре «Золотая рыбка в серебряной стае»: 8 счастливчиков нашли в собственной порции жареной корюшки золотой кулон в форме рыбки. «АРТ – корюшка» сопровождалась новыми событиями: для активных и азартных организовали спортивную и скандинавскую ходьбу, запуск воздушных змеев, а также кайт-шоу и многое другое.
На праздничной сцене выступили звезды эстрады и молодые коллективы. Гостей традиционно порадовала жаренная на углях корюшка и «Генеральская уха» в 1000-литровом котле. За два дня праздника было съедено 2000 литров ухи и 3 тонны корюшки.
«ЯRUS принимал участие в празднике в качестве официального инфопартнера. Мы были очень рады поддерживать активность северной столицы вместе с организаторами фестиваля», — делится директор отдела маркетинга соцсети ЯRUS Екатерина Кулакова.
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