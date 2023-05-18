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Наталья Подольская призналась в отсутствии ревности к фанаткам ее супруга Преснякова

Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась в отсутствии ревности к фанаткам ее супруга Преснякова

Певица Наталья Подольская ответила в своем блоге на вопрос подписчиков о том, ревнует ли она своего супруга Владимира Преснякова к коллегам в шоу-бизнесе и поклонницам.

Подольская написала, что никогда не ревновала Преснякова к фанаткам. Она отметила, что певца обожают миллионы, а он любит ее.

«А коллеги – многие наши общие друзья. В нашей сфере все построено на уважении к таланту», — подчеркнула Подольская.

Артистка указала, что считает своей наградой отсутствие ревности к успеху и таланту. Она отметила, что Пресняков очень любит своих фанаток — но не так, как супругу.

Ранее Пресняков необычно отреагировал на выступление участницы команды певицы Полины Гагариной.
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