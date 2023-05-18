Политолог Лейрос заявил, что в НАТО опасаются действий России после конфликта на Украине

Бразильский политолог Лукас Лейрос заявил, что в НАТО боятся следующего шага России после конфликта на Украине, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на источники.
Лейрос отмечает, что финансирование США Киеву в скором времени иссякнет, о чем активно пишут все американские СМИ. Оказывается, что из 48 миллиардов долларов, которые были выделены в качестве военной помощи для Украины, на данный момент осталось только шесть. Средства закончатся к июлю, поэтому текущая ситуация может привести к тому, что к середине лета полностью прекратятся поставки вооружения и поддержка украинской армии.
«Если украинские вооруженные силы не достигнут эффективных результатов в так называемом «весеннем контрнаступлении», то, несомненно, летом ситуация станет еще хуже», — пишет Лейрос.
Политолог уточнил, что украинский конфликт продолжается лишь за счет колоссальной помощи Вашингтона Вооруженным силам Украины (ВСУ). Киев давно бы уже потерпел поражение, если бы Соединенные Штаты прекратили финансирование.
Если ранее США и НАТО были стратегически заинтересованы в том, чтобы вооруженный конфликт продолжался, то отныне перед ними стоят другие задачи. Теперь военный блок в приоритет поставил цель достигнуть сохранения однополярного мира, пишет Лейрос. В Альянсе боятся, что следующим шагом России после конфликта станет резкое усиление армии.
«И это как раз один из самых больших страхов НАТО, поскольку организация планирует отвлекать русских, одновременно разжигая конфликты, которые могли бы «спасти» однополярный порядок», — заявил политолог.
Лейрос считает, что Альянс стремительно пытается разжечь конфликты по всей Евразии, чтобы они стали новыми «линиями фронта» в борьбе с Москвой. Военный блок продолжает снабжать Украину финансами и вооружением, потому что в противном случае победа России окончательно поставит крест на планах НАТО.
Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что включение Украины в Североатлантический альянс соответствует стратегии Запада по созданию новой «оси» для войны с Россией.