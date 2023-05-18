Политолог Лейрос заявил, что в НАТО опасаются действий России после конфликта на Украине

Лейрос отмечает, что финансирование США Киеву в скором времени иссякнет, о чем активно пишут все американские СМИ. Оказывается, что из 48 миллиардов долларов, которые были выделены в качестве военной помощи для Украины, на данный момент осталось только шесть. Средства закончатся к июлю, поэтому текущая ситуация может привести к тому, что к середине лета полностью прекратятся поставки вооружения и поддержка украинской армии.