НАТО впервые со времен холодной войны утвердит секретные планы обороны на случай конфликта с РФ

В июле в Вильнюсе Североатлантический альянс впервые после холодной войны подготовит план обороны на случай конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, украинский конфликт заставил НАТО впервые со времен холодной войны между СССР и США разработать детальные секретные оборонительные планы. На саммите в столице Литвы члены организации утвердят тысячи страниц с инструкциями. В них будет сказано, как Альянс отреагирует на конфронтацию с Российской Федерацией.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что благодаря этим рекомендациям союзники будут знать, где и как развертывать вооружение. Он также заявлял, что не останется на своем посту после истечения срока его полномочий. Напомним, что он истекает в октябре 2023 года.
Ранее советник ОП Михаил Подоляк потребовал от Североатлантического альянса план по немедленному вступлению Украины в организацию.