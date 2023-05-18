НАТО впервые со времен холодной войны утвердит секретные планы обороны на случай конфликта с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что благодаря этим рекомендациям союзники будут знать, где и как развертывать вооружение. Он также заявлял, что не останется на своем посту после истечения срока его полномочий. Напомним, что он истекает в октябре 2023 года.