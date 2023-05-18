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НАТО впервые со времен холодной войны утвердит секретные планы обороны на случай конфликта с РФ

Политика
НАТО впервые со времен холодной войны утвердит секретные планы обороны на случай конфликта с РФ

В июле в Вильнюсе Североатлантический альянс впервые после холодной войны подготовит план обороны на случай конфликта с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, украинский конфликт заставил НАТО впервые со времен холодной войны между СССР и США разработать детальные секретные оборонительные планы. На саммите в столице Литвы члены организации утвердят тысячи страниц с инструкциями. В них будет сказано, как Альянс отреагирует на конфронтацию с Российской Федерацией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что благодаря этим рекомендациям союзники будут знать, где и как развертывать вооружение. Он также заявлял, что не останется на своем посту после истечения срока его полномочий. Напомним, что он истекает в октябре 2023 года.

Ранее советник ОП Михаил Подоляк потребовал от Североатлантического альянса план по немедленному вступлению Украины в организацию.
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