Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Алжира приговорили главу движения «МАК» к пожизненному заключению

Весь мир
Власти Алжира приговорили главу движения «МАК» к пожизненному заключению

Алжир, 18 мая. Власти Алжира приговорили к пожизненному заключению главу организации «МАК» Ферхата Мехенни, пишут арабские СМИ.

Мехенни является основателем и первым лидером Движения за самоопределение Кабилии, которое призывало к отделению. В настоящее время он проживает во Франции.

Уголовный суд первой инстанции АНДР вынес приговор заочно, подтвердив, что действует международный ордер на его арест.

«Мехенни было предъявлено обвинение в совершении ряда уголовных преступлений, включая создание террористической группы, целью которой является нанесение ущерба национальному единству и территориальной целостности Алжира», — сказано в заявлении ведомства.

Как оказалось, это не первый пожизненный приговор, вынесенный в отношении Мехенни властями АНДР.

Ранее Силы алжирской армии провели военные учения с боевыми снарядами, в которых участвовали бронетанковые подразделения и воздушные войска.
алжир пожизненное заключение движение МАК
Военкоры ФАН