Госдума приняла закон о бесплатном повторном профессиональном обучении детей-сирот

В четверг, 18 мая, Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, позволяющий детям-сиротам, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, пройти повторно бесплатное обучение по профессии рабочего или должности служащего.
Как рассказал корреспонденту ФАН депутат Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, ребята теперь смогут обучаться очно за счет бюджетных средств, получать пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также имею право на ежемесячное пособие в течение всего периода прохождения повторного обучения.
«В России расширяются гарантии социальной поддержки детей-сирот. Дети, оставшиеся без попечения родителей, одна из самых социально уязвимых категорий, поэтому они нуждаются в постоянной поддержке и сопровождении со стороны государства. Особенно, в части становления на профессиональный путь. Начало взрослой жизни, где нужна адаптация к новым условиям, в том числе и выбор профессии — непростое время для любого молодого человека, а в особенности, для тех ребят, у которых рядом нет родительского плеча. Необдуманный выбор под воздействием друзей зачастую порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни», — прокомментировал парламентарий.
При этом благодаря новому законопроекту вводится дополнительная гарантия получения качественного образования, которая позволит детям освоить дополнительную профессию, при необходимости скорректировав свой профессиональный выбор. Кроме того, депутат отметил, что изменения в законодательстве должны замотивировать работодателей в трудоустройстве таких ребят. А это поможет решить одну из важнейших задач — обеспечить на рынке труда востребованность детей-сирот, резюмировал он.
Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, как можно получить налоговый вычет за образование. В первую очередь специалист уточнила, что в настоящее время действует максимальная совокупная сумма расходов в календарном году — 120 тысяч рублей, с которой возмещаются 15,6 тысячи рублей. В январе 2024 года будет новая сумма вычета за обучение детей, которая составит 14,3 тысячи рублей. Для его получения потребуется договор с учебного заведения и копия лицензии образовательного учреждения.