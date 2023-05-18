Госдума приняла закон о бесплатном повторном профессиональном обучении детей-сирот

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, как можно получить налоговый вычет за образование. В первую очередь специалист уточнила, что в настоящее время действует максимальная совокупная сумма расходов в календарном году — 120 тысяч рублей, с которой возмещаются 15,6 тысячи рублей. В январе 2024 года будет новая сумма вычета за обучение детей, которая составит 14,3 тысячи рублей. Для его получения потребуется договор с учебного заведения и копия лицензии образовательного учреждения.