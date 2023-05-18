Министр обороны Великобритании Уоллес выразил желание возглавить НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о желании занять пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом руководитель военного ведомства сказал в интервью немецкому изданию DPA.
Уоллес назвал важной деятельность Альянса, а работу на посту его руководителя «фантастической».
«Быть генеральным секретарем НАТО было бы фантастической работой. <...> Я был бы рад внести свой вклад в обеспечение того, чтобы можно было спокойно спать по ночам», — поделился министр.
При этом он добавил, что должность главы минобороны Великобритании его полностью устраивает.
Ранее стало известно о разработке Альянсом плана обороны на случай полномасштабного конфликта с Россией. Отмечалось, что это первый подобный проект после окончания Холодной войны.