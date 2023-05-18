«Хитровка. Знак четырех»: режиссер Карен Шахназаров в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о своем новом фильме

Кинокартина «Хитровка. Знак четырех» вышла в отечественный кинопрокат. Сюжет ленты повествует о том, как режиссер Константин Станиславский, дабы набраться вдохновения, знакомится с жизнью обитателей столичных трущоб.
Какова главная идея вышедшей в прокат киноленты? Насколько хорошо подобный жанр представлен сегодня в отечественном кинематографе? С какими трудностями пришлось столкнуться создателям в ходе съемочного процесса? На эти и другие вопросы в интервью ФАН ответил кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, народный артист Российской Федерации Карен Шахназаров.
— Как в свое время Вы пришли к понимаю того, что хотите снять именно этот фильм?
— Давно, еще с детства, мне нравился Владимир Гиляровский, его очерки о Москве, о Хитровке. Это уникальное место — самый криминальный район Российской империи, самобытный, русский-народный. Как-то долго я не мог подойти к этому, найти, как сделать из этого фильм, но потом пришла в голову мысль. Все как-то соединилось с повестью Артура Конан Дойля «Знак четырех». Две молодые сценаристки, Екатерина Кочеткова и Елена Подрез, работали над историей, я тоже участвовал. В итоге получился сценарий, а дальше все, как обычно: запустили в производство, сняли фильм, вот теперь он выходит на экраны.
— Чем Вас всегда так привлекала фигура Владимира Гиляровского?
— Конечно же, дело в его произведениях. Кроме того, фигура Гиляровского сама по себе необыкновенна по своему масштабу, биографии. Он создал очень яркие образы того мира, как говорится, московских трущоб, персонажей, насыщенные в определенной степени романтикой криминальной Москвы начала XX века. Меня все это захватывало.
— На Ваш взгляд, существование такого мира трущоб указывало на грядущий кризис в обществе или это обычное явление?
—Думаю, что указывало. Конечно, мы делали картину не социальную, не историческую, но если говорить на эту тему, то да. В той жизни, которую описывал Гиляровский, вообще-то было ощущение неминуемого кризиса в империи. Это верно, но картина вообще-то не об этом.
— В таком случае, о чем же эта кинокартина?
— Это же детектив. О чем произведения Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе? У нас как-то очень любят искать какую-то глубокую мораль. Этот фильм, по сущности, приключенческий детектив. В общем-то он относится к легкому жанру и прежде всего предназначен для того, чтобы зритель, скажем так, отдыхал, забыл о тех проблемах, что у него есть, ушел в мир романтических героев, таинственных загадок и всего того, что любят люди, особенно в юности. Картина не претендует на решение социальных вопросов, не поднимает какие-то философские темы. На мой взгляд, у нас таких картин вообще нет.
— К слову об этом, а какие Ваши любимые приключенческие фильмы? Например, три первых фильма, которые приходят на ум.
— Нет, так сразу какие-то конкретных фильма я назвать не могу. Конечно, в молодости нравились «Три мушкетера», «Великолепная семерка», «Пираты XX века». Было много картин такого плана. В советское время их еще делали. Кстати, Игорь Масленников сделал хорошую серию фильмов о Шерлоке Холмсе. Это тоже детективы, приключенческие картины.
— Значит, на Ваш взгляд, с этим направлением в отечественном кинематографе есть проблема?
— По-моему, да. Разве у нас много фильмов в этом жанре? Как-то я о таком не слышал. Пожалуй, на телевидении много детективов, но в целом, мне кажется, недостаток есть. Впрочем, я снимал этот фильм не потому что есть недостаток или его нет. Мне хотелось сделать легкую картину, я давно таких не делал. Кроме того, хотелось поработать в этом жанре. Я никогда не делал детективы, тем более приключенческие. Вот поэтому и захотелось сделать такой фильм.
— Возможно, Вы согласитесь, что в кино сегодня полно всякого рода социальных драм, где постоянно кто-то плачет, кричит, а любовь всегда представляет собой сплошное страдание. Есть такой перекос в нашем кино?
— Думаю, да, можно так сказать. Того, о чем вы говорите, в «Хитровка. Знак четырех» совсем нет. Знаете, у кино много разных функций. Среди них — познавательная, образовательная, воспитательная, поиск смысла жизни. Однако, мне кажется, достаточно важная функция кино и развлекать зрителя. Кстати, порой я смотрю фильмы для того, чтобы, как говорится, отвлечься, отдохнуть. Это неизбежная и нужная часть кинематографа. Она не отменяет другие направления, но мне кажется, это тоже важная часть. Повторюсь, мне кажется, у нас не хватает таких картин. Как следствие, смотрят американские картины. У американцев много таких фильмов.
— На Ваш взгляд, в чем причина такого положения дел? Нет квалифицированных сценаристов или продюсеры не заинтересованы в производстве этих картин.
— Слушайте, я не могу отвечать за весь российский кинематограф. Меня часто спрашивают о подобном. Я — режиссер, директор «Мосфильма». Мы построили студию, на которой может работать любой кинематографист, она очень высокого класса, но я не определяю ни политику российского кино, ни его направленность. Это, как говорится, не входит в мои функции и, честно говоря, не очень меня интересует. Я — режиссер, и делаю картины, которые мне хочется, которые мне интересны, которыми мне хочется поделиться со зрителями. Как публика будет воспринимать эти фильмы — это уже ее дело. Я не могу отвечать на такие глобальные вопросы о том, хватает ли у нас сценаристов. Не знаю. Этим нужно поинтересоваться в структурах, которые непосредственно занимаются этим направлением.
— Сколько времени заняла работа над картиной «Хитровка. Знак четырех»?
— Не так много. Вообще, это масштабная, большая картина. Это называется – большое кино, с большим количеством декораций, строительных работ, массовки. В фильме есть приключения, драки, погони. Довольно сложная кинолента была в плане работы. Я считаю, что для такой картины три с половиной месяца съемок — достаточно быстро по нынешним временам. Понятное дело, был подготовительный период. В общей сложности, все заняло чуть больше года, вместе с монтажом.
— Съемочный процесс проходил по спланированному графику или приходилось сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами?
— Конечно же, проблемы были. Так всегда бывает. Самой большой проблемой стала вторая волна ковида. По-моему, у нас все актеры переболели и часть съемочной группы. Из-за этого приходилось приостанавливать съемки, переносить что-то, как-то выкручиваться. Это стало основной проблемой во время съемок. Впрочем, хватало и других проблем, но у меня в памяти осталось именно как постоянно приходилось менять график из-за того, что кто-то, к сожалению, заболел. Это всегда очень сложно переносить.
— Где же проходили съемки? По сюжету действие происходит в Москве, но в кино часто бывает, что приходится снимать совсем в другом месте.
— В основном, съемки были в Москве, на «Мосфильме». От той Хитровки, которой она была в свое время, конечно же, ничего не осталось. Фактически мы просто построили Хитровку на натурной площадке. Она и сейчас есть. Уже есть многие желающие там снимать. Сейчас наша картина уже выходит, так что мы даем это место. Даже подземную Неглинную с водой построили в павильоне. Как говорится, большая была стройка. В основном, все проходило на «Мосфильме». Было несколько сцен в Санкт-Петербурге, в Кронштадте: у нас в картине есть сцена гонок на катерах.
— Большую работу пришлось проделать для воссоздания Хитровки?
— Конечно, работы было много. Необходимого материала хватает. Есть фотографии конца XIX и начала XX века. Кроме того, нам очень помогли русские художники начал XX века: Коровин, Архипов, Кустодиев. У них есть очень интересные картины, которые передают колорит того времени. Мы заимствовали очень многое.
— Возможно, для такой работы понадобилось, например, привлечь полсотни исторических консультантов?
— Повторюсь, это картина историческая. Естественно, мы соблюдали исторические рамки в костюмах и довольно тщательно готовились, но у нас не было задачи создать некую исторически-политическую картину начала века. Это не из разряда таких моих фильмов, как «Всадник по имени смерть», «Цареубийца». Это другое кино, жанровое. У него другие задачи. Так что там можно допускать разные вещи.
— С большинством актеров на съемках фильма «Хитровка. Знак четырех» вы работали впервые или много раз пересекались прежде?
— С кем-то уже работал. Там у меня Леша Вертков играл маргинального злодея. Я с ним работал на фильмах «Белый тигр», «Анна Каренина», «Палата № 6». На мой взгляд, Женя Стычкин очень хорошо выступил в комической роли. Кстати, по-моему, комических ролей он никогда не играл, но оказался и замечательным комедийным актером. С главными героями я раньше не работал, но очень доволен, что встретился с ними. Это Константин Крюков, сыгравший Станиславского, и Михаил Пореченков, исполнивший роль Гиляровского. Александр Олешко сыграл Владимира Немировича-Данченко. Молодая актриса, Анфиса Черных, сыграла главную женскую роль. Повторюсь, я очень доволен знакомством с этими актерами.
— Знаете, как это бывает, в некоторых историях публике становится интересен не главный герой, а, к примеру, злодей. Как думаете, кому досталась самая интересная роль в Вашей картине?
— Посмотрите кино и сами решите. На мой взгляд, там все роли интересные. Вообще, роли могут быть маленькие, но величина не влияет на их наполнение. Пусть зритель решает, что ему интересно, а что нет.
— В общей сложности, ушло более года на этот проект. Сильно ли он на Вас повлиял? Возможно, уже есть идея другой ленты о той же эпохе?
— Не знаю. У меня так не бывает, чтобы я знал, что хочу снимать в следующий раз.