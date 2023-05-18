«Хитровка. Знак четырех»: режиссер Карен Шахназаров в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о своем новом фильме

— Слушайте, я не могу отвечать за весь российский кинематограф. Меня часто спрашивают о подобном. Я — режиссер, директор «Мосфильма». Мы построили студию, на которой может работать любой кинематографист, она очень высокого класса, но я не определяю ни политику российского кино, ни его направленность. Это, как говорится, не входит в мои функции и, честно говоря, не очень меня интересует. Я — режиссер, и делаю картины, которые мне хочется, которые мне интересны, которыми мне хочется поделиться со зрителями. Как публика будет воспринимать эти фильмы — это уже ее дело. Я не могу отвечать на такие глобальные вопросы о том, хватает ли у нас сценаристов. Не знаю. Этим нужно поинтересоваться в структурах, которые непосредственно занимаются этим направлением.