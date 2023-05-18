Кремлевский сквер в Рязани благоустроят за 200 млн рублей

Правительство России направило 200 млн рублей на благоустройство сквера в Рязанском кремле. Соответствующий указ подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Об этом проинформировали на сайте правительства РФ.
Как пишет ИА «7 новостей», в текущем году при благоустройстве в сквере проложат сеть тропинок и дорожек, обновят освещение, произведут работы по озеленению территории объекта. Обновленный Кремлевский сквер сделается элементом пешеходного пространства, формирующегося в областном центре.
Проект пешеходного пространства презентовали председателю правительства РФ в ходе его рабочей поездки в Рязань 5 апреля. На встрече Михаила Мишустина с руководителем региона Павлом Малковым рассматривались задачи создания удобной городской среды и благоустройства.