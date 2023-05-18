Кремлевский сквер в Рязани благоустроят за 200 млн рублей

Как пишет ИА «7 новостей», в текущем году при благоустройстве в сквере проложат сеть тропинок и дорожек, обновят освещение, произведут работы по озеленению территории объекта. Обновленный Кремлевский сквер сделается элементом пешеходного пространства, формирующегося в областном центре.