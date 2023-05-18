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Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают присоединение Украины

Политика
Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают присоединение Украины

Украина должна стать членом НАТО. С этим согласны все члены организации. Такого мнения придерживается генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Его слова приводит немецкое издание Der Spiegel. В беседе с журналистами он рассказал о том, чего ждет от саммита организации в июле. Столтенберг напомнил о том, что о желании принять Украину в НАТО члены союза высказывались еще в декабре прошлого года.

«Однако самая насущная задача сейчас – помочь Киеву в военном конфликте», — резюмировал он.

При этом в разговоре он не ответил прямо на вопрос, откажется ли Альянс от правила принимать страны с неразрешенными конфликтами. Он подчеркнул, что «на столе лежат разные предложения».

Стоит отметить, что ранее сам Столтенберг заявил о своей отставке осенью. На данный момент неизвестно, кто займет его должность. Среди претендентов заявлена и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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