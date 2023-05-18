Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают присоединение Украины

Украина должна стать членом НАТО. С этим согласны все члены организации. Такого мнения придерживается генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Его слова приводит немецкое издание Der Spiegel. В беседе с журналистами он рассказал о том, чего ждет от саммита организации в июле. Столтенберг напомнил о том, что о желании принять Украину в НАТО члены союза высказывались еще в декабре прошлого года.
«Однако самая насущная задача сейчас – помочь Киеву в военном конфликте», — резюмировал он.
При этом в разговоре он не ответил прямо на вопрос, откажется ли Альянс от правила принимать страны с неразрешенными конфликтами. Он подчеркнул, что «на столе лежат разные предложения».
Стоит отметить, что ранее сам Столтенберг заявил о своей отставке осенью. На данный момент неизвестно, кто займет его должность. Среди претендентов заявлена и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.