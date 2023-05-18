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Народный фронт помогает детям и взрослым, эвакуированным из-под обстрелов Запорожья и проживающим в ПВР

Общество

Представители Народного фронта активно оказывают помощь в пунктах временного размещения в Бердянске. По решению властей туда, ради защиты, эвакуировали более двух тысяч жителей Запорожской области, которая находилась под усиленными обстрелами ВСУ.

В Бердянске было специально создано 16 пунктов ПВР, в которых на данный момент проживает около 2,3 тысячи человек. Более тысячи из них — дети. Представители Народного фронта, волонтеры ВСКС, а также добровольцы движения «Волонтеры-медики» помогали в организации и подготовке помещений к приему людей.

В ПВР приехавших встретили гостеприимно: им помогли заселиться и оформить документы; кроме того, всех обеспечивают полноценным питанием, а детям дарят игрушки.

Для юных эвакуированных организовали специальный досуг: в ПВР пригласили профессиональных артистов и аниматоров, которые провели концерт и дискотеку, а в выходные дети смогли посетить зоопарк и музеи Бердянска.

Добровольцы Народного фронта регулярно привозят нуждающимся гуманитарные грузы. На сегодняшний день эвакуированным было доставлено около 50 тонн гуманитарной помощи, а также подготовлено для передачи 6 тысяч батонов хлеба.

Народный фронт помогает детям и взрослым, эвакуированным из-под обстрелов Запорожья и проживающим в ПВР

Отдельный пункт временного размещения был организован самим президентским движением для самых молодых пострадавших. Он насчитывает 216 человек: на данный момент там проживают воспитанники и преподаватели школы-интерната города Каменка-Днепровска, а также мамы с детьми и пожилые люди из соседних населенных пунктов.

«Спасибо, что вывозите, помогаете, поддерживаете. Потому что наши дети уже стали привыкать к взрывам, но спят плохо. Психологи с ними работают. Это такая категория детей, которая заслуживает статуса “дети войны”. Они понимают, что полетело и куда: где грады, где зенитка, где миномет. Это страшно, когда ребенку семь лет, а он уже в этом разбирается», — поделилась директор школы-интерната г. Каменка-Днепровская Нина Горская.

Нина Горская также добавила, что детям условия понравились. Она отметила, что их разместили «на прекрасной территории», где есть и стадион, и детские площадки, и фонтан, и клумбы с цветами.

Народный фронт помогает детям и взрослым, эвакуированным из-под обстрелов Запорожья и проживающим в ПВР
«Жалко было все бросать и уезжать, но для того, чтобы у детей был спокойный сон, нужно хотя бы несколько дней, чтобы они отдышались и знали, что не все так плохо и где-то есть мир, тепло и солнечно, их ждут и они важны», — добавила директор школы-интерната.

Представитель Народного фронта Александр Калашников тоже выразил сострадание и неравнодушие по отношению к происходящему.

«Хочется, чтобы дети воспринимали свой вынужденный переезд как спокойные, безопасные летние каникулы. Территория, на которой организован ПВР, соответствует этому: свежий воздух, неподалеку море. Они обязательно вернутся в свой родной город, но пока должны оставаться здесь, а мы обеспечим их всем необходимым», — заметил он.

Также ФАН стало известно, что ранее опасные районы Запорожской области были вынуждены покинуть около 12 тысяч человек.

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