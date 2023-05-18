Народный фронт помогает детям и взрослым, эвакуированным из-под обстрелов Запорожья и проживающим в ПВР

В Бердянске было специально создано 16 пунктов ПВР, в которых на данный момент проживает около 2,3 тысячи человек. Более тысячи из них — дети. Представители Народного фронта, волонтеры ВСКС, а также добровольцы движения «Волонтеры-медики» помогали в организации и подготовке помещений к приему людей.