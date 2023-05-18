Подразделение Google в России через суд потребовало снять арест со своего имущества и денег

Российское подразделение компании Google обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием снять обеспечительные меры в виде наложения ареста на счета и имущества компании в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Всего в суд поступило четыре иска от ООО «Гугл». В них компания просит признать незаконным постановление об отказе в удовлетворении заявления в ФССП о снятии ареста с денежных средств и имущества. По искам дату заседания пока не назначили.
Ранее Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на 500 миллионов рублей в качестве обеспечительной меры по иску АО «Телекомпания НТВ». По иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (входит в «Газпром-медиа») был наложен арест на сумму 500 млн рублей.
Накануне суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за неудаление ролика с ЛГБТ-пропагандой.