Продюсер Лавров прокомментировал «черный список» российских артистов

Продюсер Сергей Лавров высказал свое мнение о списке артистов, которые «запрещены» в России. Он отметил, что не существует каких-то правил на тему того, кого можно приглашать на выступления, а кого нельзя.
Однако с момента начала специальной военной операции на Украине многие организаторы концертов тщательно анализируют рынок шоу-бизнеса, чтобы не нарваться на критику общественности, передает мнение эксперта Pravda.Ru.
Лавров пояснил, что все его коллеги прекрасно понимают, что связываться с теми артистами, которые негативно высказываются на тему СВО или просто эмигрировали из России лучше не стоит, так как это может вызвать не самые благоприятные последствия.
Промоутер рассказал, что сейчас, как только речь заходит о знаменитостях, которые допускали негативные высказывания о родине, их концерты сразу же отменяют. Лавров уверен, что какого-то конкретного списка не существует, но есть определенные негласные правила, по которым опальных артистов просто никуда не приглашают.