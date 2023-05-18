Сериал комика Слепакова «Неприличные деньги» сняли с эфира телеканала ТНТ после показа двух эпизодов

Руководство телеканала ТНТ сняло с эфира сериал «Неприличные деньги», сценарий к которому написал бард Семен Слепаков✱ (признан иноагентом в РФ). Зрителям успели показать всего две серии картины.
При этом премьера первого эпизода состоялась 8 мая, а спустя неделю вышло продолжение. Однако сейчас разрыв в показе превысил семидневный срок, написала ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Как указано в публикации, фамилия комика вообще не упоминается в списке создателей сериала. При этом ряд СМИ распространил информацию, что якобы до своего отъезда за границу Слепаков успел снять лишь две серии.
Однако звезда шоу «Дом-2» усомнилась в данной версии. Также она отметила, что киноленту могли доснять и без участия экс-резидента Comedy Club — силами шоураннеров.
До этого Семен Слепаков вместе с несколькими коллегами по шоу-бизнесу направил иск в суд с требованием снять с них статус иностранных агентов. Шансы знаменитостей на победу в данном споре оценил писатель Иван Соловьев.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами