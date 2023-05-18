Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава евродипломатии Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем

Политика
Глава евродипломатии Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем

Выстраивать отношения с Китаем, в современных реалиях, становиться более сложной задачей для Евросоюза, чем с Россией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для издания El Paris.

Дипломат отметил, что Китай обладает значительными экономическими и финансовыми ресурсами, а его военная мощь продолжает расти. Он уверен, что это доказывает амбиции Пекина построить новый мировой порядок с собой во главе.

«Как вести себя с Китаем – важный политический вопрос для ЕС, более сложный, чем отношения с Россией. Действительно, политическая и экономическая системы ЕС глубоко отличаются как от России, так и от Китая», — заявил Боррель.

Глава Евродипломатии уверен, что Евросоюз должен продолжать взаимодействие с Пекином по мере возможностей. Однако при этом Брюссель должен снижать стратегические риски и уязвимости.

Ранее постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал мировое сообщество создать условия для переговоров по Украине. По его мнению, сейчас настало время для осознания необходимости срочного разрешения кризиса.
евросоюз россия китай Жозеп Боррель
Военкоры ФАН