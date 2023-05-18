Глава евродипломатии Боррель заявил о сложностях в выстраивании отношений ЕС с Китаем

Выстраивать отношения с Китаем, в современных реалиях, становиться более сложной задачей для Евросоюза, чем с Россией. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для издания El Paris.
Дипломат отметил, что Китай обладает значительными экономическими и финансовыми ресурсами, а его военная мощь продолжает расти. Он уверен, что это доказывает амбиции Пекина построить новый мировой порядок с собой во главе.
«Как вести себя с Китаем – важный политический вопрос для ЕС, более сложный, чем отношения с Россией. Действительно, политическая и экономическая системы ЕС глубоко отличаются как от России, так и от Китая», — заявил Боррель.
Глава Евродипломатии уверен, что Евросоюз должен продолжать взаимодействие с Пекином по мере возможностей. Однако при этом Брюссель должен снижать стратегические риски и уязвимости.
Ранее постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал мировое сообщество создать условия для переговоров по Украине. По его мнению, сейчас настало время для осознания необходимости срочного разрешения кризиса.